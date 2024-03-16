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Власть

Камчыбек Ташиев встретился с таджикским коллегой и обсудил вопрос границ

В Бустоне Согдийской области состоялась очередная встреча сопредседателей правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова. Об этом сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на ГКНБ РТ.

НИАТ «Ховар»
Фото НИАТ «Ховар» . Встреча Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова

Отмечается, что в результате переговоров достигнут значительный прогресс. Соответствующим группам сторон были даны конкретные поручения по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы для продолжения работы по дальнейшему определению пересечения границы обоих государств в остальных регионах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289217/
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