Камчыбек Ташиев встретился с таджикским коллегой и обсудил вопрос границ

В Бустоне Согдийской области состоялась очередная встреча сопредседателей правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова. Об этом сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на ГКНБ РТ.

Фото НИАТ «Ховар» . Встреча Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова

Отмечается, что в результате переговоров достигнут значительный прогресс. Соответствующим группам сторон были даны конкретные поручения по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы для продолжения работы по дальнейшему определению пересечения границы обоих государств в остальных регионах.