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Власть

Зарплаты научных сотрудников КР почти в три раза ниже, чем в Таджикистане

Зарплаты научных сотрудников Кыргызстана почти в три раза ниже, чем в Таджикистане. Об этом на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил президент Национальной академии наук Канатбек Абдрахматов.

Он отметил, что наука у нас всегда финансировалась по остаточному принципу.

«Внимания на науку не обращают. В прошлому году бюджет НАН составил 499 миллионов сомов. Средняя зарплата научного сотрудника — 17 тысяч сомов. Если сравнить с другими странами, то в Таджикистане этот показатель составляет 45 тысяч сомов, чуть ли не в три раза больше. В Узбекистане 60 тысяч сомов. Это очень маленькая зарплата, и денег на проведение глубоких исследований не хватает», — сказал Канатбек Абдрахматов.

На заседании депутаты заслушивают информацию о работе Национальной академии наук в горнодобывающей, энергетической и промышленной отраслях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288345/
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