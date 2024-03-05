ЕБРР выделит КР 16 миллионов евро для улучшения водоснабжения четырех городов

Президент Садыр Жапаров подписал ратификацию кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Программа повышения устойчивости водного сектора КР — подпроекты городов Кадамджая, Таш-Кумыра, Кок-Жангака и Айдаркена» и грантового соглашения между КР и ЕБРР относительно инвестиционного гранта от Специального фонда акционеров. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 17 января 2024 года. Он предусматривает выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации кредитного соглашения между Кыргызстаном и ЕБРР.

Кредитное соглашение предусматривает выделение Кыргызстану кредита в размере 8 миллионов евро со стороны Европейского банка реконструкции и развития (состоящего из четырех траншей Кадамджай — до 2 миллионов евро, Таш-Кумыр — до 2 миллионов евро, Кок-Жангак — до 2 миллионов евро, Айдаркен — до 2 миллионов евро) для закупки и поставки рабочих станций, оргтехники, специализированных транспортных средств, рабочего и лабораторного оборудования, оборудования для калибровки и тестирования счетчиков, строительства административного здания, восстановления и расширения систем водоснабжения в вышеуказанных городах.

Грантовое соглашение предусматривает выделение Кыргызстану 8 миллионов евро и 2,6 миллиона евро для реабилитации и модернизации систем питьевого водоснабжения в четырех городах.