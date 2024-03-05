21:46
USD 89.43
EUR 96.98
RUB 0.98
Власть

ЕБРР выделит КР 16 миллионов евро для улучшения водоснабжения четырех городов

Президент Садыр Жапаров подписал ратификацию кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Программа повышения устойчивости водного сектора КР — подпроекты городов Кадамджая, Таш-Кумыра, Кок-Жангака и Айдаркена» и грантового соглашения между КР и ЕБРР относительно инвестиционного гранта от Специального фонда акционеров. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 17 января 2024 года. Он предусматривает выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации кредитного соглашения между Кыргызстаном и ЕБРР.

Кредитное соглашение предусматривает выделение Кыргызстану кредита в размере 8 миллионов евро со стороны Европейского банка реконструкции и развития (состоящего из четырех траншей Кадамджай — до 2 миллионов евро, Таш-Кумыр — до 2 миллионов евро, Кок-Жангак — до 2 миллионов евро, Айдаркен — до 2 миллионов евро) для закупки и поставки рабочих станций, оргтехники, специализированных транспортных средств, рабочего и лабораторного оборудования, оборудования для калибровки и тестирования счетчиков, строительства административного здания, восстановления и расширения систем водоснабжения в вышеуказанных городах.

Грантовое соглашение предусматривает выделение Кыргызстану 8 миллионов евро и 2,6 миллиона евро для реабилитации и модернизации систем питьевого водоснабжения в четырех городах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288343/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 102 миллиона евро вложил ЕБРР в проекты в Кыргызстане в 2023 году
В Кыргызстане завершилась третья фаза менторской программы «Женщины в бизнесе»
В селе Байтик люди пьют воду с червями — депутат
В селах Нарынской области питьевую воду по-прежнему возят на ослах — депутат
ЕБРР прогнозирует рост ВВП Кыргызстана на 4,6 процента по итогам 2023 года
В Бишкеке обсудили план действий «Зеленый город»
Всемирный банк продолжит помогать Кыргызстану восстанавливать финансовый рост
Эдиль Байсалов встретился с главой ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Обсуждали проекты
Кыргызстан будет получать прибыль от реэкспорта, релокантов и переводов
Депутат недовольна тем, что кабмин берет кредиты по завышенным учетным ставкам
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;26&nbsp;февраля&nbsp;&mdash; 1&nbsp;марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 26 февраля — 1 марта
Шайлообек Атазов просит не&nbsp;распространять слухи и&nbsp;сообщил, что он&nbsp;в&nbsp;Турции Шайлообек Атазов просит не распространять слухи и сообщил, что он в Турции
Рейтинги доверия Садыру Жапарову и&nbsp;Камчыбеку Ташиеву выросли Рейтинги доверия Садыру Жапарову и Камчыбеку Ташиеву выросли
Кыргызстан и&nbsp;Китай планируют открыть КПП &laquo;Бедель&raquo; и&nbsp;новую автодорогу Кыргызстан и Китай планируют открыть КПП «Бедель» и новую автодорогу
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
5 марта, вторник
21:19
ЕБРР выделит КР 16 миллионов евро для улучшения водоснабжения четырех городов ЕБРР выделит КР 16 миллионов евро для улучшения водосна...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 марта: немного потеплеет
20:31
У 142 человек c психиатрическими расстройствами нет паспортов — омбудсмен
20:05
В Бишкеке задержали подозреваемых в карманных кражах. Один из них член ОПГ
19:29
Это не плагиат, а концепция. Бишкекглавархитектура об эскизе малой арены