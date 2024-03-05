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Власть

Бывший президент Аскар Акаев до сих пор является членом Академии наук

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев до сих пор является членом Национальной академии наук (направление — информатика и вычислительная техника). Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

Депутат Максат Сарбагышев поинтересовался, почему его не исключили?

Президент Национальной академии наук Канатбек Абдрахматов ответил, что он включен автоматически, но много лет не работает, вклад не вносит.

«Он в Москве. Академики вносятся пожизненно, получают академическую стипендию. Но если не живет в Кыргызстане, то не получает. Исключить не можем. Так указано в уставе, законе», — пояснил он.

Напомним, в мае 2023 года Аскар и Майрам Акаевы приехали в Кыргызстан. Стало известно, что первый свергнутый президент должен был выступить с лекцией в одном из вузов Бишкека. Однако некоторые студенты выступили против. Их поддержали депутаты Жогорку Кенеша. В итоге Министерство образования и науки КР отменило выступления Акаева в университетах.

Ранее сообщалось, что в феврале 2023-го президент Садыр Жапаров встретился со всеми бывшими главами государства. Встреча прошла в Объединенных Арабских Эмиратах. В ней приняли участие Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, а также Сооронбай Жээнбеков.

По словам Садыра Жапарова, он сел за один стол со всеми бывшими президентами ради стабильности, и призвал кыргызстанцев объединиться, не делясь на акаевских, атамбаевских и прочих.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288342/
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