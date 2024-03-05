Бывший президент Аскар Акаев до сих пор является членом Академии наук

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев до сих пор является членом Национальной академии наук (направление — информатика и вычислительная техника). Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

Депутат Максат Сарбагышев поинтересовался, почему его не исключили?

Президент Национальной академии наук Канатбек Абдрахматов ответил, что он включен автоматически, но много лет не работает, вклад не вносит.

«Он в Москве. Академики вносятся пожизненно, получают академическую стипендию. Но если не живет в Кыргызстане, то не получает. Исключить не можем. Так указано в уставе, законе», — пояснил он.