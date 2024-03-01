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Власть

Кыргызстан и Китай планируют открыть КПП «Бедель» и новую автодорогу

Кыргызстан и Китай объявили открытие пункта пропуска «Бедель» главным приоритетом в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, в рамках рабочего визита в КНР председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с членом политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем партийного комитета СУАР КНР Ма Синжуем.

Глава кабмина рассказал о прилагаемых КР усилиях по повышению пропускной способности контрольно-пропускных пунктов «Иркештам» и «Торугарт».

Он сообщил, что в настоящее время контрольно-пропускные пункты работают с 7-дневным 14-часовым рабочим графиком и совместно с Китаем нацелены на переход на круглосуточный режим несения службы.

Акылбек Жапаров затронул вопрос строительства ленточного конвейера с угольной базой в районе КПП «Иркештам», где отведен соответствующий земельный участок под этот проект, а также вопросы, связанные с открытием нового пункта пропуска «Бедел» на кыргызско-китайской границе и строительством автомобильной дороги Барскоон — Учтурфан — Аксу.

Главы наших стран поставили большие задачи по открытию пункта пропуска «Бедель» и запуску дороги в текущем году.

Акылбек Жапаров

«Несомненно, пункт пропуска «Бедель» откроет новую веху в истории дружбы наших государств, внесет большую дополнительную лепту в увеличение грузопотока из КНР в государства Центральной Азии и дальше», — сказал он.

Стороны также обсудили вопросы энергетики, недропользования, экспорта сельскохозяйственной продукции, электронной торговли и бондовых зон.

В завершение встречи Акылбек Жапаров предложил открыть авиасообщение по маршруту Ош — Кашгар — Ош и пригласил секретаря партийного комитета СУАР КНР Ма Синжуя и главу народного правительства СУАР Эркина Тунияза посетить Кыргызстан с рабочим визитом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288040/
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