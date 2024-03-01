На КПП кыргызско-китайской границы таможня теперь работает круглосуточно

С 1 марта на пунктах пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» сотрудники Таможенной службы начали нести службу в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для увеличения пропускной способности пунктов пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» проводятся работы по улучшению инфраструктуры.

«По пункту пропуска «Торугарт» проведена реконструкция административного здания комплекса «Торугарт-2» с шестиполосным движением, установкой крытых, утепленных ангаров, где одновременно может проводится таможенный контроль шести транспортных средств», — сообщили в ГТС.

Кроме того, в рамках содействия развитию внешней торговле проводится работа по автоматизации таможенных процессов и таможенного контроля. Для обеспечения прозрачного учета в пунктах пропуска «Торугарт» и «Иркештам» установлены камеры считывания государственных номерных знаков и проводится интеграция аппаратно-программных комплексов для централизованного мониторинга.

«В целях оптимизации бизнес-процессов на пунктах пропуска в пилотном режиме запущен проект «Санарип тамга», включающий внедрение и использование нового портала подачи предварительной информации, а также системы взаимодействия между контролирующими органами на границе. Проект «Санарип тамга» позволяет в оперативном порядке обмениваться с контролирующими органами предварительной информацией, подаваемой участниками внешнеэкономической деятельности, а также принимать решения по применению форм и видов контроля до прибытия товаров на пункт пропуска и предусматривает внедрение механизма «Одного окна» и принципа «Одной остановки», исключающих дублирование функций по проведению контроля на границе», — добавили в ведомстве.