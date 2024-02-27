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Власть

В Бишкеке откроют представительство Глобального института зеленого роста

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации Соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и Глобальным институтом зеленого роста относительно правового статуса, привилегий и иммунитетов Глобального института зеленого роста (GGGI), подписанного 27 апреля 2023 года в Бишкеке».

Документ принят Жогорку Кенешем 17 января 2024-го.

В соответствии с соглашением предполагается открытие местного представительства GGGI в Бишкеке, что содействует сотрудничеству между сторонами на основе равенства и взаимности, а также внесет значительный вклад в развитие зеленой экономики в КР.

Основная деятельность GGGI будет заключаться в технической помощи и мобилизации финансовых средств для проектов, направленных на зеленый экономический рост.

Ранее Кыргызстан присоединился к соглашению об учреждении Глобального института зеленого роста (Закон «О присоединении Кыргызской Республики к соглашению об учреждении Глобального института зеленого роста, подписанному 20 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро» от 9 декабря 2019-го № 136).
Ссылка: https://24.kg/vlast/287670/
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