Люди вынуждены обращаться к президенту. Депутат раскритиковал работу министерств

Сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике депутат Айбек Маткеримов поинтересовался, кто получает орден «Баатыр эне» и медаль «Эне данкы».

По словам заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции Жаныл Алыбаевой, орден «Баатыр эне» получают матери, родившие семерых детей, а медаль «Эне данкы» — те, у кого шестеро детей.

«Шесть или пять? До этого вы сказали, что свыше пятерых детей», — спросил Айбек Маткеримов.

«Пять», — поправила замминистра труда.

Депутат возмутился ответом. Он отметил, что министерства не могут предоставить точную информацию.

«Не зря народ напрямую обращается к президенту и председателю ГКНБ, потому что от министерств нет точного ответа. Вы нам не можете ответить, как вы можете дать ответы простому народу? Из-за того, что от вас невозможно добиться ответа, народ вынужден обращаться к главе государства. Кто отвечает за матерей-героинь? Кто о них заботится?» — возмутился Айбек Маткеримов.

Он попросил поднять этот вопрос на заседании кабинета министров.

«Вот говорите, что уважаем матерей. Это все пустые слова. Стыдно перед праздником», — сказал нардеп.