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Власть

Малышей из малоимущих семей бьют в детсадах — депутат

В Кыргызстане около 10 тысяч детей из малоимущих семей. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, всего в республике порядка 200 тысяч таких семей.

Депутат Айбек Маткеримов заявил, что дети из нуждающихся семей сегодня даже в садик не могут попасть.

«Нуждающиеся дети не могут устроиться даже в садик, не говоря уже об оплате питания и других услуг. Ваши воспитатели хорошо относятся и смотрят за теми, чьи родители дают больше денег. А у кого нет возможности давать столько денег, их детей даже бьют. Сколько видео расходится в соцсетях, мы видим», — возмутился он.

Отметим, комитет рассматривал во втором чтении законопроект «О внесении изменения в Закон «Об образовании». Документом предлагается исключить норму по оплате питания в дошкольных образовательных организациях только родителями и законными представителями.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287571/
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