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Власть

Президент РФ поблагодарил Садыра Жапарова за внимание к развитию русского языка

Президент Кыргызстана в рамках рабочего визита в Казань провел переговоры с лидером России.

Владимир Путин отметил, что отношения между двумя странами развиваются успешно по всем направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества. Он поблагодарил Садыра Жапарова за внимание к развитию русского языка в КР.

В свою очередь Садыр Жапаров подчеркнул уникальность мультиспортивного турнира «Игры будущего» и его потенциал для завоевания сердец любителей данного вида спорта по всему миру.

Отмечая высокую динамику сотрудничества между двумя государствами после официального визита Владимира Путина в Кыргызстан в октябре 2023 года, Садыр Жапаров выразил благодарность России за ее постоянную помощь и поддержку.

Президент Кыргызстана пригласил правительственную делегацию РФ принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области на государственном уровне, которые пройдут осенью в КР.

В завершение стороны подтвердили взаимную приверженность углублению кыргызско-российских отношений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287358/
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