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Власть

Садыр Жапаров посетит открытие спортивного шоу «Игры будущего» в Казани

Президент Кыргызстана приглашен на церемонию открытия «Игр будущего» в Казани. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным, журналистов, 21 февраля в Татарстане ждут президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, а также главу Таджикистана Эмомали Рахмона. Помимо лидеров стран СНГ, возможно появление представителей государств Азии и Ближнего Востока.

Коллег пригласил лидер России Владимир Путин.

«Игры будущего» состоятся в Казани с 21 февраля по 3 марта. Участниками соревнований станут спортсмены из 107 стран и 227 команд. Они будут участвовать в 21 дисциплине. Всего будут задействованы 10 казанских площадок. Призовой фонд — $10 миллионов.

Игры будущего — это спортивное шоу нового формата, которое объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях.

Международный турнир будет проходить по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них олицетворяет концепцию physical+digital, то есть объединяет физическую культуру и киберспорт или VR-/AR-технологию.

Соревнования поделены на пять категорий — спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287031/
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