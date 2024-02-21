В Кыргызстане насчитывается 92 радиоактивных объекта

В Кыргызстане есть 92 радиоактивных горных отвала. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова, отвечая на вопрос депутата Дастана Бекешева.

По ее информации, из них 60 находится на балансе МЧС, 33 — хвостохранилища и 27 — горные отвалы.

«В Майлуу-Суу 23 хвостохранилища и 13 горных отвалов, в Кызыл-Жаре — один горный отвал, в Мин-Куше — четыре хвостохранилища и четыре отвала, в Кыргызской геологической службе — четыре радиоактивных горных отвала. 28 хвостохранилищ — частные, из них два считаются радиоактивными», — рассказала Асель Раимкулова.

Дастан Бекешев спросил, проводится ли рекультивация этих объектов.

Замминистра природных ресурсов ответила, что в настоящее время разрабатывается два проекта. Один — с 2013 года в рамках СНГ. В 2019-м завершились рекультивационные работы в Каджи-Сае, хвостохранилища были переданы на баланс айыл окмоту.

«В Мин-Куше есть четыре хвостохранилища, там рекультивационные работы полностью завершились. Второй проект с 2021 года ведется совместно с ЕБРР. В селе Шекафтар шесть горных отвалов были перемещены в отвал № 4. На сегодня в Майлуу-Суу также рассматривается рекультивация объектов», — проинформировала Асель Раимкулова.

По ее словам, все работы проводит МЧС.