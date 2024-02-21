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Власть

Уровень образования в кыргызских школах ниже, признали в профильном ведомстве

В школах с русским языком обучения уровень образования выше, чем в кыргызских школах. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.

«Те, кто на русском обучался, у них уровень образования выше, чем у тех, кто на кыргызском. Почему так? Потому что хороших книг нет. Контента на кыргызском языке нет. Я недавно общался с учениками и спросил, как они обучаются информатике на кыргызском. Они говорят, что это очень сложно. Это просто перевод на кыргызский язык. Когда дело доходит до домашнего задания, то в интернете, к примеру, все на русском. Химия, физика, математика. Все перевод. Давайте признаем, что низкие баллы на ОРТ получают те, кто учился на кыргызском. Потому что новые книги написаны на русском или английском», — сказал нардеп.

Он предложил переходить на дуальную систему образования.

Министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева признала, что сегодня кыргызские школы, действительно, имеют низкий уровень образования. Одна из причин — это методика обучения и качество учебников. В полном объеме вводится дуальная система для педагогических специальностей.

Дастан Бекешев поинтересовался, как будут проходить тест по кыргызскому языку представители других национальностей.

«Тест в этом году вводится только для абитуриентов и в пробном порядке. В следующем году сдавать его нужно будет при переводе в следующий класс. Это не дискриминация», — ответила Догдуркуль Кендирбаева.

Напомним, Министерство образования выпустило приказ, согласно которому сдача теста по кыргызскому языку для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения по результатам Общереспубликанского тестирования, станет обязательной уже с 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287300/
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