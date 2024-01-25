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Общество

БГК просят сделать бесплатным проезд в транспорте пенсионерам МВД

В Бишкекский городской кенеш поступило письмо с просьбой рассмотреть льготу на проезд в общественном транспорте пенсионерам МВД. Об этом на постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии сообщил ее глава Рысбай Аматов.

Депутат Сайдахмат Исмаилов поинтересовался, какая сумма потребуется в этом случае на субсидирование муниципальных перевозчиков. Выяснилось, что около 36,4 миллиона сомов в год.

Как объяснил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Уланбек Бейшенбаев, по данным МВД, у них 3 тысячи 975 пенсионеров-бишкекчан. «Если они дважды в день будут ездить на общественном транспорте, то на финансирование льгот за 30 дней потребуется 3 миллиона 34 тысячи 500 сомов», — сказал он и добавил, что если взять всех военных пенсионеров, то это около 20 тысяч человек — потребуется около 245 миллионов сомов в год.

Начальник пенсионного отдела МВД Лидия Кыдыралиева ответила, что начальник департамента озвучил число всех пенсионеров МВД, которые стоят на учете. Из них тех, кто достиг общегражданского пенсионного возраста (женщины — 58 лет, мужчины — 63 года), всего 957 человек.

Она добавила, что в законе о пенсионном обеспечении не рассмотрена статья об обеспечении проездными билетами. Льгота определена только постановлением БГК № 312. А в нем указано, что бесплатный проезд установлен для пенсионеров по возрасту города.

Рысбай Аматов сказал, что если внесут такое изменение в постановление, то откроют ящик Пандоры. «Может, отдельно примем постановление, но с учетом, чтобы оно имело источник финансирования из республиканского бюджета, мы отправим на имя главы кабмина, а также вы по своей линии проработайте, чтобы из республиканского бюджета на этот год был решен вопрос финансирования льготников-военнослужащих», — предложил он.

Отметим, что военные пенсионеры и депутаты не в первый раз поднимают вопрос о льготном проезде в общественном транспорте.

Напомним, в Бишкеке с 30 января повысится стоимость проезда в общественном транспорте. При безналичной оплате в троллейбусах и муниципальных автобусах, где установлены валидаторы, будет 17 сомов, при наличной — 20 сомов. Такой же будет цена и в маршрутках, и в частных автобусах малой вместимости. При этом для пенсионеров города по возрасту сохранится бесплатный проезд в автобусах и троллейбусах, а в маршрутках при наличии именной карточки льготника «Тулпар» к пенсионному удостоверению — 8 сомов (с 9.00 до 17.00).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285080/
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