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Власть

«Голопопыми батырами» назвал депутатов горкенешей Дастан Бекешев и пояснил это

Депутаты городских кенешей станут «голопопыми батырами», если будут приняты поправки в законы «Об органах местного самоуправления», «О статусе столицы» и «О статусе Оша». Об этом в своем Telegram-канале высказался депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Он отметил, что парламент сегодня будет в первом чтении рассматривать законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере местного самоуправления». Дастан Бекешев добавил, что предлагаемыми поправками хотят урезать полномочия городских кенешей.

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«У них забирают такие полномочия, как утверждение тарифов, согласование назначения на муниципальные должности, выражение недоверия и многое другое. У них забирают многие функции. По сути, депутат городского кенеша становится голопопым батыром. Конечно, это вроде смешно, но на самом деле это очень плохо. Потому что, когда горожане будут жаловаться на повышение тарифов, на мусор и еще что-то, депутаты ничего не будут решать, только мэрия. Она будет отвечать за каждый чих», — сказал он.

Депутат добавил, что история показала: любой власти выгоднее делить ответственность. «А здесь наоборот, хотят взять на себя одеяло. Думаю, мы когда-то вернемся еще к этому вопросу. Централизация местной власти обычно приводит к плачевным результатам, и, как я говорил, история это уже показала», — подытожил он.

Ранее лидер фракции социал-демократов Бишкекского городского кенеша Кадырбек Атамбаев сообщил, что в случае принятия поправок у депутатов будет меньше полномочий, чем у их туркменских коллег. Также, по его словам, БГК подготовил свои предложения по законопроекту, чтобы сохранить хоть какие-нибудь остатки прежних полномочий местных депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287272/
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