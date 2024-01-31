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Власть

В органах самоуправления будут реформы. Что нас ждет, рассказал депутат БГК

Недавно кабинет министров предложил поправки в сфере законодательства по местному самоуправлению, которые резко урезают полномочия местных кенешей и фактически сводят к номинальному сам статус института самоуправления в целом. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер фракции социал-демократов в Бишкекском городском кенеше Кадырбек Атамбаев.

Если законопроект пройдет одобрение в Жогорку Кенеше, то реформа местного самоуправления приведет к тому, что все представительные органы страны, в том числе и в Бишкеке, будут иметь меньше прав, чем даже такие же органы местного самоуправления в Туркменистане.

Кадырбек Атамбаев

Он отметил, что, согласно новым поправкам, горкенеш Бишкека, например, лишится полномочий в вопросах осуществления контроля органов местного самоуправления, выражения недоверия руководителям органов, дачи согласия на создание структур мэрии, контроля за выполнением программ и решения других проблем, то есть превратится в номинальный орган статистов при мэре. Право избирать градоначальника у БГК забрали еще в 2021 году.

Facebook/Кадырбек Атамбаев
Фото Facebook/Кадырбек Атамбаев. Действующая и предлагаемая редакции с изменениями по полномочиям БГК

Кадырбек Атамбаев добавил, что в то же время, согласно реформе МСУ, прошедшей в Туркменистане в 2022-м, некоторые из перечисленных выше полномочий у местных советов (генгешей) появились, хоть и не все. «Есть даже норма о проведении местных референдумов по каким-либо вопросам местного значения или даже прямо указанный в законе контроль за соблюдением требований жилищного строительства. То есть руководство Туркменистана с прошлого года постепенно меняет модель управления, усиливая полномочия местных органов самоуправления, и демократии на нижних уровнях государственного управления», — написал он.

Лидер фракции привел еще один пример.

Сегодня депутаты Бишкекского горкенеша уже не имеют права утверждать бюджет на 2024-й в связи с проходящей административно-территориальной реформой — это прерогатива мэра, хоть и противоречит Конституции.

Кадырбек Атамбаев

«А у туркменских городских генгешей это право есть, как есть и неприкосновенность депутатов местных советов», — заметил он.

По словам Кадырбека Атамбаева, Бишкекский городской кенеш 23 января подготовил свои предложения по законопроекту, чтобы сохранить хоть какие-нибудь остатки прежних полномочий местных депутатов.

«И я очень надеюсь, что полномочия городских и айыльных кенешей в Кыргызстане не будут уступать туркменским. Из-за инициативы кабинета министров местное самоуправление сейчас находится под большой угрозой, а Туркменистан идет впереди. Надеюсь, что у кабмина хватит все-таки мудрости отозвать данный законопроект и сосредоточиться на расширении прав городских и айыльных кенешей», — подытожил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285524/
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