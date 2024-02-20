Кыргызстан ратифицировал соглашение ЕАЭС о складских свидетельствах

Ратифицировано соглашение о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках ЕАЭС свидетельств на сельскохозяйственную продукцию. Соответствующий закон подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Соглашением устанавливаются:

единые подходы к обращению и погашению складских свидетельств;

требования к типовому публичному договору хранения и предоставлению складу права выпуска (выдачи) складских свидетельств;

содержатся положения по обеспечению государственного контроля в этой области;

требования к содержанию складского свидетельства.

До подписания соглашение было одобрено распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 года № 26 и направлено в государства — члены Евразийского экономического союза для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.