Эдиль Байсалов обсудил с Федерацией профсоюзов новый Трудовой кодекс

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с новым составом руководства центрального комитета Федерации профсоюзов страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Эдиль Байсалов отметил, что профсоюзы должны вернуться к своему главному предназначению и стать главным правозащитным органом трудящихся в Кыргызстане.

«Сегодня, в период стремительного роста экономики и установления верховенства закона, когда нам предстоит задача по созданию сотен тысяч новых рабочих мест, соответственно, возрастают роль и значение профсоюзов для нашего трудового народа, всего общества и государства в целом. Перед новым составом ЦК Федерации профсоюзов руководством государства поставлена прежде всего приоритетная задача по укреплению защиты прав трудящихся», — сказал он.

Чиновник сообщил, что во исполнение поручения председателя кабинета министров Акылбека Жапарова с непосредственным участием представителей государственных органов, прошлого состава Федерации профсоюзов КР, Международной организации труда и объединения работодателей был разработан проект нового трудового кодекса.

Проект нового трудового кодекса представила министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова.

Отмечается, что в рамках разработки нового Трудового кодекса проведена инвентаризация нормативных правовых актов в сфере трудовых отношений. Проведен анализ статей кодекса на предмет дублирования в других нормативных правовых актах в сфере трудовых отношений, а также в отраслевых законах.

По итогам работы проведена оптимизация Трудового кодекса путем выноса отдельных норм в профильное законодательство, но с сохранением концепции трудовых взаимоотношений. Также исключены нерабочие статьи.

При этом все имеющиеся права, гарантии и обязательства сохранены и вынесены в профильное законодательство.