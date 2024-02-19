Минобороны просит разрешить военнослужащим приватизировать служебные квартиры

Минобороны просит военнослужащим, проработавшим в одном месте 20 и более лет, разрешить приватизировать служебные квартиры в период прохождения службы, а не после увольнения в запас или отставку. Соответствующий законопроект на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции презентовал первый заместитель министра обороны Эрлис Тердикбаев.

Ведомство предлагает внести поправки в Жилищный кодекс и в Закон КР «О статусе военнослужащих».

Документ направлен на реализацию гарантированного государством права военнослужащих, проходящих военную службу, приватизировать предоставленное им государственное жилое помещение.

Заместитель главы Минобороны подчеркнул, что в статье 12 Закона КР «О статусе военнослужащих» отражено, что лицам офицерского состава, прапорщикам, уволенным в запас или отставку по возрасту, состоянию здоровья, сокращению штатов или семейным и другим важным обстоятельствам и имеющим выслугу 20 календарных лет и более, а также членам семьи военнослужащего, погибшего или умершего при исполнении обязанностей военной службы, занимаемые или предоставленные им государственные квартиры по избранному месту жительства, передаются в личную собственность бесплатно.

Как отмечает Эрлис Тердикбаев, вышеуказанная норма закрепляет право на приватизацию занимаемого служебного жилья только после увольнения военнослужащих с военной службы в запас или отставку. Однако не реализует возможность быть обеспеченным собственным жильем в период прохождения военной службы.

Чиновник подчеркнул, что принятие законопроекта повысит статус военнослужащих и материальный интерес достойных граждан к военной службе.

Рассмотрев вопрос, депутаты поддержали законопроект во втором чтении.