17:25
USD 89.43
EUR 96.32
RUB 0.97
Власть

Минобороны просит разрешить военнослужащим приватизировать служебные квартиры

Минобороны просит военнослужащим, проработавшим в одном месте 20 и более лет, разрешить приватизировать служебные квартиры в период прохождения службы, а не после увольнения в запас или отставку. Соответствующий законопроект на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции презентовал первый заместитель министра обороны Эрлис Тердикбаев.

Ведомство предлагает внести поправки в Жилищный кодекс и в Закон КР «О статусе военнослужащих».

Документ направлен на реализацию гарантированного государством права военнослужащих, проходящих военную службу, приватизировать предоставленное им государственное жилое помещение.

Заместитель главы Минобороны подчеркнул, что в статье 12 Закона КР «О статусе военнослужащих» отражено, что лицам офицерского состава, прапорщикам, уволенным в запас или отставку по возрасту, состоянию здоровья, сокращению штатов или семейным и другим важным обстоятельствам и имеющим выслугу 20 календарных лет и более, а также членам семьи военнослужащего, погибшего или умершего при исполнении обязанностей военной службы, занимаемые или предоставленные им государственные квартиры по избранному месту жительства, передаются в личную собственность бесплатно.

Как отмечает Эрлис Тердикбаев, вышеуказанная норма закрепляет право на приватизацию занимаемого служебного жилья только после увольнения военнослужащих с военной службы в запас или отставку. Однако не реализует возможность быть обеспеченным собственным жильем в период прохождения военной службы.

Чиновник подчеркнул, что принятие законопроекта повысит статус военнослужащих и материальный интерес достойных граждан к военной службе.

Рассмотрев вопрос, депутаты поддержали законопроект во втором чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287110/
просмотров: 126
Версия для печати
Материалы по теме
Не заботились о родителях? Лишать детей наследства предлагает депутат
ОБСЕ: Законопроект об «иностранных представителях» должен быть пересмотрен
Запретить ввоз и реализацию электронных сигарет в Кыргызстане предложил нардеп
СМИ, иноагенты, обыски по-новому. Что еще обсуждали депутаты в январе
HRW призывает парламент Кыргызстана отклонить законопроект об иноагентах
Бишкекский штамповочный завод и «Дастан» передали Министерству обороны
Для кыргызстанок, скрывающих беременность, решили создать условия — тайные роды
Депутат предложил обновить закон о правах лиц с инвалидностью
В Кыргызстане начали собирать бронеавтомобили «ГАЗ-66М»
В парламенте озаботились безопасностью пищевой продукции
Популярные новости
На&nbsp;телеканале Камчыбека Ташиева показали сюжет о&nbsp;связях депутатов с&nbsp;Матраимовым На телеканале Камчыбека Ташиева показали сюжет о связях депутатов с Матраимовым
Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он&nbsp;легализовал Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он легализовал
Не&nbsp;боятся ни&nbsp;бога, ни&nbsp;Садыра Нургожоевича. Депутат возмущен поборами в&nbsp;школах Не боятся ни бога, ни Садыра Нургожоевича. Депутат возмущен поборами в школах
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев стал президентом Кыргызского футбольного союза Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев стал президентом Кыргызского футбольного союза
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
19 февраля, понедельник
17:14
Минобороны просит разрешить военнослужащим приватизировать служебные квартиры Минобороны просит разрешить военнослужащим приватизиров...
16:51
В Сокулуке пресекли деятельность секс-притона
16:48
Новый закон о СМИ. Депутат возмущена: власти недооценивают важность документа
16:24
Минфин разместил свободные бюджетные деньги в депозитах комбанков
16:03
Любимая игра. Камчыбек Ташиев рассказал, как много футбол значит в его жизни