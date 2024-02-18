В Чечне 18-летний сын Рамзана Кадырова стал министром по делам молодежи

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова 18-летний Ахмат награжден орденом и назначен на должность министра республики по делам молодежи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Фото ТАСС. 18-летний Ахмат Кадыров стал министром по делам молодежи в Чечне

«Я с удовольствием вручил ему высшую награду Чеченской Республики сегодня в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля «Техноспорт первых», — написал он.

Магомед Даудов добавил, что Ахмат Кадыров вносит вклад в улучшение качества работы молодежных организаций, оказывает молодежи всестороннюю поддержку, активно участвует в общественной жизни региона и на высоком уровне решает любые задачи.

До этого Ахмат Кадыров занимал должность первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике.

5 ноября 2023 года другой сын Рамзана Кадырова — Адам был назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

В октябре того же года сообщалось, что Адам Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики.