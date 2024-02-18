Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще 1,11 километра линии таджикско-кыргызской государственной границы. Об этом сообщает национальное информационное агентство «Ховар» со ссылкой на ГКНБ РТ.

Фото национального информационного агентства «Ховар». Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 1,11 километра линии границы

По его данным, с 11 по 18 февраля 2024 года в городе Бустон Согдийской области состоялась очередная встреча топографических и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы.

«В рамках встречи стороны, проведя совместные полевые обследования на оставшихся участках, согласовали 1,11 километра линии таджикско-кыргызской государственной границы. Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызской Республики. По итогам встречи подписан соответствующий протокол», — говорится в сообщении.