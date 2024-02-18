14:47
USD 89.43
EUR 96.32
RUB 0.97
Власть

Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 1,11 километра линии границы

Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще 1,11 километра линии таджикско-кыргызской государственной границы. Об этом сообщает национальное информационное агентство «Ховар» со ссылкой на ГКНБ РТ.

национального информационного агентства «Ховар»
Фото национального информационного агентства «Ховар». Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 1,11 километра линии границы

По его данным, с 11 по 18 февраля 2024 года в городе Бустон Согдийской области состоялась очередная встреча топографических и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы.

«В рамках встречи стороны, проведя совместные полевые обследования на оставшихся участках, согласовали 1,11 километра линии таджикско-кыргызской государственной границы. Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызской Республики. По итогам встречи подписан соответствующий протокол», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287037/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Таджикистан согласовали 38,35 километра границы
Кыргызстан и Таджикистан договорились еще по нескольким участкам границы
Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов обсудили вопрос границ
Топографические группы согласовали 11,88 километра кыргызско-таджикской границы
Итоги-2023: арест Мадумарова, граница, матчество, вояжи президента. Часть III
Кыргызстан и Таджикистан описали более 90 процентов линии госграницы
Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов обсудили демаркацию границы КР и РТ
Топографические группы согласовали 24 километра кыргызско-таджикской границы
Граница с Таджикистаном. Камчыбек Ташиев заявил о принципиальных решениях
Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов обсудили делимитацию границы КР и РТ
Популярные новости
Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он&nbsp;легализовал Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он легализовал
На&nbsp;телеканале Камчыбека Ташиева показали сюжет о&nbsp;связях депутатов с&nbsp;Матраимовым На телеканале Камчыбека Ташиева показали сюжет о связях депутатов с Матраимовым
В&nbsp;Алматы у&nbsp;кыргызских предпринимателей отбирают контейнеры&nbsp;&mdash; депутат В Алматы у кыргызских предпринимателей отбирают контейнеры — депутат
Закон об&nbsp;иноагентах. ЕС&nbsp;попросили приостановить торговые преференции для&nbsp;КР Закон об иноагентах. ЕС попросили приостановить торговые преференции для КР
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
18 февраля, воскресенье
14:29
Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 1,11 километра линии границы Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 1,11 километра...
14:02
Кыргызстанец Тимур Чуйков проиграл свой первый бой на турнире ONE Championship
13:27
Кок-бору не внесли в ВИК. Представители Кыргызстана встретились с оргкомитетом
12:45
Кыргызстанцы завоевали золото и серебро чемпионата Азии по легкой атлетике
12:20
Садыр Жапаров посетит открытие спортивного шоу «Игры будущего» в Казани