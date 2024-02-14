Акылбек Жапаров: Бишкек должен стать локомотивом нашей экономики

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в заседании коллегии мэрии Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, на заседании обсудили итоги работы муниципалитета за 2023 год и задачи на 2024-й.

Глава кабмина Акылбек Жапаров выразил признательность работникам мэрии за слаженную оперативную работу в период нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека.

Он подчеркнул имеющийся потенциал увеличения бюджета города, отметив необходимость усиления работы по налоговому администрированию, инвентаризации, учету, управлению муниципальным имуществом. Он также подчеркнул необходимость цифровизации всех процессов.

Город Бишкек должен стать локомотивом нашей экономики. Необходимо цифровизировать все процессы, чтобы в электронном формате проводить мониторинг и контроль важных направлений жизнедеятельности столицы. Акылбек Жапаров

«В городе нужно ввести особый порядок, правила, касающиеся обеспечения чистоты, общественной безопасности, эстетики городской среды и благоустройства. Город должен быть комфортным для жителей и туристов. Нам необходимы красивые архитектурные ансамбли, пятизвездочные отели. В этом году ожидается строительство футбольного стадиона. В планах строительство современного делового центра со всей инфраструктурой», — сказал Акылбек Жапаров.

По итогам заседания коллегии мэрии дан ряд поручений, в том числе усилить работу по налоговому администрированию, цифровизации, усилить требования и меры контроля по выбросу вредных веществ в атмосферу автомашинами без катализаторов.

В рамках заседания коллегии глава кабмина осмотрел технику, закупленную для мэрии. В частности, 11 единиц электромобилей для муниципальной инспекции, которая создана в целях контроля за благоустройством и общественным порядком. Также для муниципальных предприятий закуплено 40 единиц спецтехники и оборудования.