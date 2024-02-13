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Власть

Для пользователей электросамокатов хотят создать правила движения

Депутат Марлен Маматалиев на парламентском комитете по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции представил законопроект «О дорожном движении», где предлагается установить правила движения для электросамокатов.

Документом предлагается ввести в закон понятие «средство индивидуальной мобильности», определить статус лиц, использующих их.

По словам нардепа, сегодня число ездящих на электрических самокатах растет, однако не все они соблюдают правила.

Он отметил, что электросамокаты могут передвигаться с достаточно высокой скоростью и калечить пешеходов.

«В парках ездят на большой скорости и сбивают детей. Это надо приводить в порядок. Нужно ограничить скорость. Можно на мобильное приложение предварительно установить скорость, не превышающую 10 километров в час. Или должно решить МВД, какую скорость устанавливать. Я думаю, если скорость не будет превышать 10 километров в час, то в наших парковых зонах снизится количество аварий, столкновений с самокатами», — заметил Марлен Маматалиев.

Также, согласно изменениям, для нарушителей предлагается установить штраф.

«Мы устанавливали штраф для нарушителей 500 сомов, но сейчас хотят сделать 1 тысячу сомов. Это с точки зрения МВД. Будем поднимать сумму штрафа или нет, предстоит еще решить. Но мы считаем, что штраф должен быть хотя бы небольшой», — сказал депутат.

Начальник Главного управления безопасности дорожного движения Азамат Исраилов добавил, что новые правила для самокатчиков предлагается включать не в законопроект, а в Правила дорожного движения.

Депутат Руслан Жакышов подчеркнул, что, прежде чем устанавливать правила, необходимо создать условия для электросамокатов.

Согласно предлагаемым изменениям, ездить на самокате смогут граждане, достигшие 16 лет.

«В законопроекте указан возраст 16+, а кто это контролировать будет? Сейчас самокаты водят дети маленькие», — поинтересовался Руслан Жакышов.

«По поводу возраста. Сейчас выдают самокаты по мобильному приложению, там можно установить ограничение и не выдавать самокат не достигшим 16 лет. Но если вы не согласны с этим возрастом, то во втором чтении можете внести свои предложения», — сказал Марлен Маматалиев.

После долгих обсуждений члены комитета рассмотрели и одобрили законопроект в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286640/
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Для пользователей электросамокатов хотят создать правила движения