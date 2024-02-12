Списание денег в MBANK. Депутат интересуется, наказали ли виновных

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Эльвира Сурабалдиева поинтересовалась, был ли кто-то из сотрудников привлечен к ответственности из-за последнего сбоя работы в системе онлайн-платежей MBANK.

«Недавно были проблемы в работе MBANK, мне писали граждане с жалобами и к нашим депутатам обращались. Кто-то был привлечен к ответственности? Нет. Когда дело касается государства или партнера с особым статусом, к ответственности никто не привлекается», — сказала нардеп.

Заместитель председателя Национального банка КР Мелс Аттокуров ответил, что сбой в работе произошел по техническим причинам.

«Да, с MBANK был такой случай. Мы со стороны Нацбанка сразу отправили запрос. Проблемы произошли из-за техники. На сегодняшний день с соответствующими органами мы ведем работу, разбираемся с ситуацией», — отметил зампредседателя.

«А когда уже у людей списались миллионные деньги и когда уже скандал закончился, зачем привлекать к ответственности. Я это сказала в качестве примера. Сегодня если в такой большой системе произойдет сбой, то никто гарантии не дает», — добавила Эльвира Сурабалдиева.

Напомним, в январе пользователи соцсетей массово жаловались на работу приложения коммерческого банка «Кыргызстан» — MBANK. Сообщали, что необоснованно списываются деньги.