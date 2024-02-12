22:37
USD 89.43
EUR 96.34
RUB 0.98
Власть

Списание денег в MBANK. Депутат интересуется, наказали ли виновных

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Эльвира Сурабалдиева поинтересовалась, был ли кто-то из сотрудников привлечен к ответственности из-за последнего сбоя работы в системе онлайн-платежей MBANK.

«Недавно были проблемы в работе MBANK, мне писали граждане с жалобами и к нашим депутатам обращались. Кто-то был привлечен к ответственности? Нет. Когда дело касается государства или партнера с особым статусом, к ответственности никто не привлекается», — сказала нардеп.

Заместитель председателя Национального банка КР Мелс Аттокуров ответил, что сбой в работе произошел по техническим причинам.

«Да, с MBANK был такой случай. Мы со стороны Нацбанка сразу отправили запрос. Проблемы произошли из-за техники. На сегодняшний день с соответствующими органами мы ведем работу, разбираемся с ситуацией», — отметил зампредседателя.

«А когда уже у людей списались миллионные деньги и когда уже скандал закончился, зачем привлекать к ответственности. Я это сказала в качестве примера. Сегодня если в такой большой системе произойдет сбой, то никто гарантии не дает», — добавила Эльвира Сурабалдиева.

Напомним, в январе пользователи соцсетей массово жаловались на работу приложения коммерческого банка «Кыргызстан» — MBANK. Сообщали, что необоснованно списываются деньги.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286553/
просмотров: 460
Версия для печати
Материалы по теме
В соцсетях заявляют об уголовном деле на MBANK. В банке сообщили, что это ложь
Популярные новости
Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана
Садыр Жапаров рассказал, почему он&nbsp;постоянно ходит с&nbsp;планшетом Садыр Жапаров рассказал, почему он постоянно ходит с планшетом
Владимир Путин призвал США убедить Украину начать переговоры с&nbsp;Россией Владимир Путин призвал США убедить Украину начать переговоры с Россией
Садыр Жапаров передал ответное письмо госсекретарю США Энтони Блинкену Садыр Жапаров передал ответное письмо госсекретарю США Энтони Блинкену
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
12 февраля, понедельник
22:21
Кыргызстанец выиграл турнир по джиу-джитсу в США Кыргызстанец выиграл турнир по джиу-джитсу в США
22:00
Ребенка обижают в школе или есть вопросы об учебе. Куда в этих случаях звонить
21:48
Президент Кыргызстана подписал закон об амнистии
21:45
Списание денег в MBANK. Депутат интересуется, наказали ли виновных
21:41
Садыр Жапаров встретился с генеральным директором Фонда развития Абу-Даби