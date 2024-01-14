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Агент 024

Списываются деньги. В соцсетях массовые жалобы на работу приложения MBANK

Пользователи соцсетей массово жалуются на работу приложения коммерческого банка «Кыргызстан» — MBANK. Пишут, что необоснованно списываются деньги.

В банке утверждают, что это некорректное отражение остатков на счетах из-за ситуации, возникшей на стороне технического партнера банка ЗАО «ПЦ «КартСтандарт». Деньги никуда не пропали.

«Вчера мой кошелек был пополнен, как вы видите на фото, на 10 тысяч 989 сомов. Я по дороге в аптеке купила лекарство за 194 сома. Больше никаких покупок я не делала, видно на фото. А сегодня утром обнаруживается, что остаток средств составляет всего 8 тысяч 430 сомов. MBANK, где мои 3 тысячи сомов? Куда исчезли?» — задается вопросом пользователь Наргиза Иманкулова.

— скриншот с Facebook
Фото — скриншот с Facebook. Пользовательница написала о списании денег

Еще одна пользовательница Айгуль Сторожук написала, что у нее пропали больше 5 тысяч сомов.

«С карты MBANK бесследно исчезла определенная сумма. Пытался позвонить в службу поддержки, а там уже поставили голосовую информацию о том, что сегодня некоторые сотрудники банка вынуждены были неверно указать оставшуюся сумму на карте, что они уже разбираются. Как такое возможно?» — написал также пользователь Х (Twitter).

Также о пропавших со счетов деньгах написали еще несколько пользователей.

В пресс-службе банка сообщили, что в настоящее время наблюдается некорректное отражение остатков на счетах из-за ситуации, возникшей на стороне технического партнера банка ЗАО «ПЦ «КартСтандарт».

«Наши специалисты прилагают все необходимые усилия для скорейшего разрешения ситуации. В ближайшее время балансы карточных счетов будут скорректированы в изначальное состояние. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в сообщении.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/284148/
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