Президент Кыргызстана подписал закон об амнистии

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «Об амнистии в связи с 30-летием принятия Конституции Кыргызской Республики и 75-летием Всеобщей декларации прав человека». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 25 января 2024 года. Им в связи с 30-летием принятия Конституции и 75-летием Всеобщей декларации прав человека предусматривается освобождение от уголовного наказания в виде лишения свободы и сокращение неотбытого срока наказания в виде лишения свободы определенной категории лиц.

«Закон не будет применяться в отношении лиц, круг которых установлен статьей 6, и на виды преступлений, установленных статьей 7 Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под амнистию попадут около 600 человек. Она не распространяется на преступления, связанные с насилием в отношении детей.