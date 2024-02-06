Авария на ТЭЦ Бишкека произошла из-за халатности чиновников. Об этом на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике заявил депутат Мирлан Самыйкожо.

По его словам, министр энергетики не принимает во внимание анализ экспертно-надзорных служб.

«Министр энергетики хочет отдать энергонадзор экотехслужбе при Минприроды. Это противоречит Конституции. Энергонадзор предупреждал о возможных авариях. Но министр, переживая за свой имидж, закрыл эти документы», — добавил нардеп.

Коллегу поддержал и депутат Марат Мураталиев. По его словам, ТЭЦ надо полностью модернизировать.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.