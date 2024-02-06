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Власть

Объездную дорогу протяженностью 14 километров построят в Узгене

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства объездной автомобильной дороги вокруг Узгена. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что проект реализуют в рамках государственно-частного партнерства.

Отмечается, что трасса Бишкек — Ош сильно загружена. Новая объездная дорога позволит снизить интенсивность движения и количество пробок, повысит безопасность дорожного движения.

Ее протяженность — 14 километров. Проект предусматривает строительство нескольких мостов и подземных переходов. Работы планируют завершить к концу года.

Акылбек Жапаров также ознакомился с возведением дамбы на реке Кара-Дарье в Узгенском районе. Сметная стоимость проекта — 731 миллион сомов. Протяженность дамбы — 4 километра 551 метр. Завершение строительства ожидают в марте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286042/
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