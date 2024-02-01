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Общество

В Бишкеке врачи пересадили почку девушке. В Минздраве рассказали о ее состоянии

В отделении трансплантологии Национального центра охраны материнства и детства с участием министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева выполнена первая бесплатная пересадка почки 22-летней пациентке. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, на первом этапе выполнена операция по забору почки у донора, а затем орган пересадили реципиенту.

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Операции выполняли две медицинские бригады. Операция по забору донорской почки длилась два часа и столько же шла пересадка.

Послеоперационное состояние пациентов стабильное. Они будут под наблюдением врачей отделения реанимации в течение двух-трех дней. Затем их переведут в отделение трансплантологии для дальнейшей реабилитации.

В ведомстве напомнили, что в целях улучшения доступа больных с хронической почечной недостаточностью к высокотехнологичным вмешательствам в 2024 году планируют провести 50 бесплатных операций по пересадке почки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285607/
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