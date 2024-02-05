Кыргызстан и Таджикистан намерены возобновить работу совета глав МИД двух стран

Министры иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Мухриддин подписали в Душанбе программу сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2024-2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Стороны также провели встречу в узком и расширенном составах.

По данным СМИ, Жээнбек Кулубаев отметил, что 16 мая 2008-го между странами был подписан меморандум о создании межгосударственного координационного совета и совета министров иностранных дел Таджикистана и Кыргызстана. Он предложил возобновить работу совета министров иностранных дел.

По словам главы МИД КР, урегулирование вопроса границы между государствами «позволит сторонам активизировать взаимодействие во всех сферах, представляющих взаимный интерес».

Глава МИД РТ заметил, что республика намерена развивать отношения с КР. «Задачу на нынешнем этапе видим в последовательном развитии межгосударственных связей во всех областях», — сказал Сироджиддин Мухриддин.