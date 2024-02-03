Авария на ТЭЦ. Задействованным в восстановлении выплатят премии

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с ходом восстановительных работ на ТЭЦ Бишкека и провел заседание оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Глава кабмина побывал на месте, где непосредственно произошла нештатная ситуация. Ему рассказали о ходе восстановительных работ и состоянии оборудования.

На заседании штаба Акылбек Жапаров поручил обеспечить дополнительные выплаты работникам, задействованным в проведении восстановительных работ.

Он также обратил особое внимание на соблюдение техники безопасности на месте происшествия.

Кроме того, мэру столицы и директору Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства поручено запретить подключение новых абонентов к центральному отоплению, а также проработать вопрос строительства автономных локальных котельных в районах столицы, которые станут альтернативным дополнительным источником теплоснабжения.

«Это своего рода проверка на прочность, которую мы общими усилиями и командной работой прошли. В прошлый раз мы довольно легко вышли из ситуации, связанной с аварией в энергосистеме Центральной Азии в январе 2022 года. Все эти происшествия свидетельствуют о том, что пора уходить от советского подхода в управлении энергосистемой», — заключил Акылбек Жапаров.

Кроме того, стало известно, что в качестве помощи от Узбекистана поступили 1 тысяча баллонов со сжиженным газом. Их привезли в Джалал-Абад и скоро отправят в Бишкек. А Министерство цифрового развития по поручению президента оперативно оформило документы сопровождающему, который полетит в Турцию с пострадавшими во время аварии на ТЭЦ. Напомним, решением консилиума двоих пострадавших решено перевезти в спецклинику на лечение.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.