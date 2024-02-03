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Власть
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. Президент Туркменистана решил помочь Кыргызстану сжиженным газом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил оказать поддержку Кыргызстану в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

Стало известно, что Сердар Бердымухамедов поручил оказать гуманитарную помощь нашей стране в виде поставок сжиженного газа.

Накануне ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем. Минэнерго обещало возобновить подачу тепла до 22.00 2 февраля.

Ссылка: https://24.kg/vlast/285820/
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