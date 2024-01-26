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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Фальшивые дипломы. Верховный суд поставил точку в деле Фарходбека Алимжанова

Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций по иску лишенного депутатского мандата из-за фальшивого диплома Фарходбека Алимжанова. Об этом экс-парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, Фарходбек Алимжанов просил суд признать решение ЦИК о лишении депутатского мандата на основании фальшивого диплома о высшем образовании недействительным. Однако исковое требование не удовлетворено.

Ранее такое же решение Верховный суд вынес по делу второго бывшего нардепа Фархата Исмаилова, также лишенного мандата.

Напомним, материалы ГКНБ в Центризбирком поступили еще 8 апреля 2022-го. Тогда же отправили запрос в Минобразования. Заявления ректората КНУ, что Фархату Исмаилову диплом не выдавался, было недостаточно, чтобы начать обсуждение. ЦИК рассмотрела вопрос спустя год — 6 июля Центризбирком отменил регистрацию Фарходбека Алимжанова и Фархата Исмаилова в качестве депутатов Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285160/
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