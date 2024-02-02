ЦИК рассмотрит досрочное прекращение полномочий депутата Эмиля Жамгырчиева. Вопрос включен в повестку заседания.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что Эмиль Жамгырчиев написал заявление о сложении с себя полномочий нардепа.

Напомним, депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева водворили в СИЗО ГКНБ. Он будет под стражей до 26 февраля. Ранее депутатская комиссия дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Эмиля Жамгырчиева. Нардеп явился в ГКНБ, где его допросили в качестве подозреваемого, у него взяли обязательство о явке в органы следствия и отпустили. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев также заявлял, что «не собирается его сажать». По версии следствия, причиной ареста стала якобы попытка депутата покинуть Кыргызстан.