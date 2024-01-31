Платить сообщившим о нарушителях ПДД предлагает депутат Жогорку Кенеша

Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев предложил финансово поощрять сообщающих о нарушениях ПДД. Он разработал и вынес на общественное обсуждение соответствующий законопроект.

Как сообщается в справке-обосновании, целью проекта является повышение безопасности дорожного движения посредством поощрения физических и юридических лиц, оказывающих содействие в выявлении нарушений, а также развитие общественной вовлеченности в процесс борьбы с нарушениями ПДД.

Действующее законодательство не предусматривает поощрительные и мотивационные меры, способствующие содействию в выявлении правонарушений. А добровольное участие граждан в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности является важным компонентом гражданского общества.

Депутат предлагает следующий механизм. Любой человек может фотографировать или снять на видео нарушение ПДД и отправить его в уполномоченный государственный орган.

В случае оплаты штрафа за совершенное нарушение ПДД физическим лицам предполагается оплата в сумме 25 процентов, а юридическим лицам 50 процентов от его суммы.

Парламентарий считает, что эта мера будет дисциплинировать водителей на участках дорог, где нет камер «Безопасного города».