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Власть
Сюжет: Давление на СМИ

СМИ, иноагенты, обыски по-новому. Что еще обсуждали депутаты в январе

Январь не стал исключением и в Жогорку Кенеше, хоть и вяло на этот раз, но все-таки озвучили порцию неоднозначных инициатив.

24.kg рассказывает, чем «порадовали» народные избранники в первый месяц наступившего года.

1

Попытка возражения провалилась

В начале января стало известно, что законопроект «О СМИ», разработанный администрацией президента, поступил в Жогорку Кенеш.

Это пятая версия документа, он дорабатывался членами рабочей группы, созданной распоряжением главы государства Садыра Жапарова в декабре 2022 года.

Однако проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы.

Не было проведено постатейное обсуждение. Никто из членов рабочей группы — представителей независимых СМИ — не давал окончательного согласия с нынешней редакцией и не ставил своей подписи под документом.

Члены профильных комитетов попытались отклонить дискриминационный документ. Но безуспешно. Концепцию поддержали.

Нардеп Дастан Бекешев заявил, что без свободы слова не может быть свободной экономики, и предложил не принимать законопроект в представленной редакции.

«Суть в том, что бы там не говорили, что закон устарел. Все это, на самом деле, байки. В некоторых странах Конституция по 200 лет действует, и они же не говорят, что она устарела. На мой взгляд, не может быть свободной экономики там, где нет свободы слова. Это две зависящие (друг от друга) вещи. Если у тебя нет возможности выйти и свободно высказать свое мнение», — сказал Дастан Бекешев.

Если у тебя будут отнимать твой бизнес, тебе даже будет некуда пойти жаловаться. Есть, конечно, госорганы, но могут и не услышать.

Дастан Бекешев

2

С этим необходимо бороться

Депутат Жогорку Кенеша Нурланбек Азыгалиев предложил бороться с «проституцией через интернет», которая приобрела в Кыргызстане огромный размах.

Инициатор подготовил и вынес законопроект, согласно которому вебкам-студиям предлагается придать правовое определение, а саму индустрию криминализировать. По словам нардепа, «девушки — так называемые модели — идут на такой шаг ради легкого заработка».

Нурланбек Азыгалиев считает, что «с проституцией через интернет» надо бороться.

Он считает, что организаторов вебкам-студий надо наказывать административным штрафом в размере 200-300 тысяч сомов или лишать свободы на срок до пяти лет.

3

Ваше предложение не прошло

Закон, инициированный депутатом Надирой Нарматовой, который вводит понятие «иностранный представитель» (аналог «иноагент» в российском законодательстве), парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту, одобрил во втором чтении.

Депутаты Дастан Бекешев и Гуля Кожокулова предлагали убрать из документа норму об уголовной ответственности.

Уголовную ответственность мы вводим, не зная за что. В первом чтении позиция Верховного суда, прокуратуры, да и всех органов была другая. А сейчас, я так понимаю, на них надавили, но не до такой же степени. Каждый из вас может оказаться в этой шкуре.

Гуля Кожокулова

Надира Нарматова заявила, что спорный пункт должен остаться. «Наша цель — открытая отчетность и порядок. Должна быть ответственность, иначе смысла в принятии закона нет. Мы учли все предложения и сократили срок наказания с десяти до пяти и трех лет. Мы конкретно расписали, в каких случаях наказание будет пять лет лишения свободы, а в каких — три года», — добавила она.

В итоге поправка, инициированная парламентариями, не прошла.

4

Надбавки матерям-героиням

Депутат парламента Бактыбек Сыдыков инициировал поправки в Закон «О государственных пособиях в КР». Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается, к пенсиям по возрасту женщинам, награжденным орденом «Баатыр эне», устанавливают надбавки. Пособие при отсутствии права на пенсионное обеспечение матерям-героиням государством не предусмотрено.

В республике проживает 36,7 тысячи матерей-героинь. Из них 4 тысячи 651 не достигли возраста 55 лет.

По данным Минтруда на 1 ноября 2023 года, 115 матерей-героинь не имеют права на пенсионное обеспечение, им установлено ежемесячное социальное пособие в 3 тысячи сомов.

5

Обыски на современный лад

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, инициированные депутатом парламента Бактыбеком Сыдыковым, вынесены на общественное обсуждение.

Отмечается, что в действующем УПК предусмотрено проведение обыска и выемки с использованием фото- и видеосъемки.

«Применение этой нормы приводит к неравномерной и противоречивой практике, — считает нардеп. — Поскольку в силу технических особенностей фотоаппарат может обеспечить лишь эпизодическую фото- и видеофиксацию, а не непрерывную».

Учитывая доступность видеозаписывающих устройств, предлагается внести поправки в кодекс, по которым обыск будут проводить с непрерывной видеосъемкой.

6

Что-то пошло не так

Поправки в Уголовный кодекс в целях снижения уровня аптечной наркомании инициирует депутат парламента Бахридин Шабазов. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

По данным Республиканского центра психиатрии и наркологии, в 2023 году зарегистрировано 500 фактов потребления сильнодействующих лекарственных средств. Большинство случаев — среди подростков от 14 до 18 лет.

Отмечается, что потребление сильнодействующих препаратов способно вызывать привыкание, многие впоследствии переходят на тяжелые наркотики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285465/
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