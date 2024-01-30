«Мы не должны писать законы лишь для отвода глаз или чтобы ограничить чьи-либо права. Приносить такой законопроект стыдно», — заявил депутат Алишер Эрбаев сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, где рассматривается в первом чтении проект нового закона «О СМИ», инициированный и разработанный администрацией президента.

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По его словам, этим законопроектом ограничиваются права СМИ.

«Вы хотите контролировать все средства массовой информации, это неправильно. Тогда вы ограничите и 150 интернет-провайдеров, сотовых операторов. Создаете возможность отбирать лицензии когда вам угодно и у кого угодно. Регистрацию СМИ отдаете двум ведомствам — Минюсту и Минцифры, а градацию не указываете. Если я буду перечислять все недочеты проекта, мы с вами надолго тут задержимся», — отметил парламентарий.

Председатель комитета Суйунбек Омурзаков предложил провести парламентские слушания с участием депутатов и журналистов, где каждый пункт закона тщательно обсудят.

Эту инициативу поддержали и представители медиапространства, принимающие участие в заседании комитета. В итоге комитет поддержал концепцию законопроекта со своими замечаниями.

Отметим, что законопроект, разработанный администрацией президента, поступил в Жогорку Кенеш в начале января. Это пятая версия документа, он дорабатывался членами рабочей группы, созданной распоряжением главы государства Садыра Жапарова в декабре 2022 года. Однако проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы. Не было проведено постатейного обсуждения.

Никто из членов рабочей группы — представителей независимых СМИ — не давал окончательного согласия с нынешней редакцией и не ставил своей подписи под документом.

Ранее четыре комитета Жогорку Кенеша не стали рассматривать законопроект. Депутат Айбек Осмонов заявил, что документ сырой. «Нужно разработать новый, так как этот сырой», — сказал он.