Садыр Жапаров будет выдвигаться на второй срок. Байсалов о выборах президента

Садыр Жапаров будет выдвигаться на второй президентский срок. Об этом в эфире «Азаттыка» заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

«Глава государства примет участие в следующих выборах. Конституция допускает это. Садыр Жапаров не оставит это на полпути. Наш народ тоже этого не допустит. Он станет свидетелем многих достижений в ближайшие три года. Для каждой семьи, для молодого поколения будут созданы все возможности. Думать про выборы пока рано, но есть полное доверие. Народ поддерживает нынешнюю власть. Он чувствует хорошие изменения, у него большие надежды. Обязанность нынешней власти — оправдать это доверие», — сказал он.

Отметим, что, согласно Конституции, принятой в 2021 году, президент в Кыргызстане избирается на пять лет и может быть избран на второй срок. Садыр Жапаров победил на президентских выборах 10 января 2021-го и официально вступил в должность 28 января. Тогда еще действовала старая редакция Основного закона, которая позволяет главе государства занимать пост шесть лет.