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Власть

Камчыбек Ташиев встретился с Саймумином Ятимовым и обсудил вопрос границ

В городе Бустоне Согдийской области состоялась встреча сопредседателей правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова.

Руководители погранведомств обсудили вопросы делимитации кыргызско-таджикской государственной границы и дали поручения рабочим группам продолжить работу по дальнейшему определению прохождения линии границы двух государств на оставшихся участках.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

Отметим, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Кыргызстан 9 января 2024 года. После встречи и переговоров с президентом Кыргызстана, министром иностранных дел и спикером парламента вылетел в Душанбе. Там после встреч с Эмомали Рахмоном и главой МИД соседнего государства выступил с заявлением, что Турция надеется на разрешение пограничного спора между Таджикистаном и Кыргызстаном в марте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285187/
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