Депутат призвала госорганы готовиться к 80-летию Дня Победы в ВОВ

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Гуля Кожокулова подняла вопрос празднования 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать в 2025 году.

Она поинтересовалась у кабмина, Министерства образования и Минкультуры, как они готовятся к юбилейной дате.

«Почему у нас нет постоянной композиции, музеев патриотического воспитания? В России есть музейный комплекс «Дорога памяти», его протяженность — 1 тысяча 418 шагов, символизирующих количество дней войны. Там есть экспозиции, посвященные погибшим и без вести пропавшим кыргызстанцам. Почти 400 тысяч наших граждан, а это численность одной области, призвали на войну. Сейчас участников ВОВ всего 68. С каждым годом, каждым месяцем их становится меньше», — сказала Гуля Кожокулова.

Она добавила, что 9 Мая — не просто День Победы, это день памяти.

«Хотелось бы, чтобы кабмин, Жогорку Кенеш и другие госорганы учили молодежь на тех примерах, которые не должны повторяться», — заключила нардеп.

Коллегу поддержал и депутат Марат Мураталиев. Он предложил организовать мероприятия, посвященные героям войны, таким как Чолпонбай Тулебердиев.