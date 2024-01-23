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Власть

Примирения сторон при тяжких преступлениях не будет. Подписан закон

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы)». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 7 декабря 2023 года для обеспечения прав на половую неприкосновенность и половую свободу, защиту жизни и здоровья от преступных посягательств. Задачей закона является усиление профилактики преступлений путем ужесточения ответственности и создание механизмов защиты от повторных посягательств на потерпевших по преступлениям против половой неприкосновенности.

Главные изменения в кодексах:

  • уголовные дела на стадии досудебного производства по тяжким преступлениям (в том числе изнасилование) в связи с примирением сторон не прекращают;
  • исключаются нормы, предусматривающие прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон;
  • исключаются срок давности по преступлениям половой неприкосновенности, применение пробационного надзора, выход под залог, так как данные положения подрывают доверие потерпевших к правоохранительной системе.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/284881/
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