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Власть

В рамках земельной амнистии поступило более 140 тысяч заявлений граждан

В рамках земельной амнистии получено более 140 тысяч заявлений от граждан, 50 процентов из которых удовлетворены. Об этом сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров на встрече с полпредами президента в областях.

По его словам, недопустимо, чтобы заместители акимов, председатели комиссий, в целом курирующие этот процесс сотрудники были вовлечены в коррупционные схемы. Их основная работа — оперативно рассмотреть и реагировать на каждое поступившее заявление.

«Что касается пахотных земель, то 42 тысячи 567 гектаров земель остались неосвоенными из-за недостатка поливной воды. Чтобы решить проблему, в 2023 году на ирригацию выделен 1 миллиард сомов. В 2024-м планируется выделение 2,2 миллиарда сомов. Со стороны местных органов власти также нужны эффективные действия в данном направлении», — сказал Акылбек Жапаров.

Акылбек Жапаров также остановился на работе с документами, подчеркнув, что оценка народа формируется через предоставление государственных услуг.

«Функционирование цифровых систем имеет важное значение при рассмотрении жалоб. К примеру, система электронного документооборота «Инфодокс» недостаточно эффективно используется в Ала-Букинском, Жайылском, Алайском, Аламединском и Ак-Талинском районах. У вас много просроченных документов. Из-за неполного вовлечения в систему могут быть проблемы в предоставлении качественных госуслуг населению. Поэтому нужно обратить внимание на этот факт при оценке работы акимов», — высказался глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/284742/
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22 января, понедельник
16:02
В рамках земельной амнистии поступило более 140 тысяч заявлений граждан В рамках земельной амнистии поступило более 140 тысяч з...
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