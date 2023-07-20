Министра транспорта уволят, если ремонт дороги в Ноокате не завершат до сентября

Министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев напишет заявление об увольнении, если ремонт дороги в Ноокате не завершат до 1 сентября. Об этом на заседании кабмина заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
Он напомнил, что у министра остался 1 месяц 12 дней до конца срока. «Мы с вами договорились. 31 августа ремонт дороги должен быть завершен, иначе 1 сентября вы напишите заявление», — сказал он.
Напомним, глава ГКНБ по поручению президента Садыра Жапарова взял под личный контроль строительство дороги в Ноокате.
Речь о строительстве части трассы Ош — Баткен — Исфана, которая проходит по территории Ноокатского района.
Ранее депутат ЖК Айбек Осмонов возмущался, что Минтранс пять лет не проводил тендер на строительство дороги в Ноокате, хотя $110 миллионов доноры уже выделили.