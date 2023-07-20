02:59
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Власть

Министра транспорта уволят, если ремонт дороги в Ноокате не завершат до сентября

Министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев напишет заявление об увольнении, если ремонт дороги в Ноокате не завершат до 1 сентября. Об этом на заседании кабмина заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Он напомнил, что у министра остался 1 месяц 12 дней до конца срока. «Мы с вами договорились. 31 августа ремонт дороги должен быть завершен, иначе 1 сентября вы напишите заявление», — сказал он.

Напомним, глава ГКНБ по поручению президента Садыра Жапарова взял под личный контроль строительство дороги в Ноокате.

Речь о строительстве части трассы Ош — Баткен — Исфана, которая проходит по территории Ноокатского района.

Ранее депутат ЖК Айбек Осмонов возмущался, что Минтранс пять лет не проводил тендер на строительство дороги в Ноокате, хотя $110 миллионов доноры уже выделили.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270668/
просмотров: 4111
Версия для печати
Материалы по теме
Открытое обращение к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву от Асель Оторбаевой
Рынок «Кара-Суу» перейдет в собственность государства — Камчыбек Ташиев
Камчыбек Ташиев встретился с Саймумином Ятимовым и обсудил вопрос границ
Камчыбек Ташиев помог мальчику сделать операцию в Индии
Задержание директора «Берекет». Торговцы обратились к Камчыбеку Ташиеву
Депутат Эмиль Жамгырчиев прибыл на допрос в ГКНБ
Манасчы Дөөлөт Сыдыков Кыргызстанга кайтып келип, Ташиев менен жолукту
Камчыбек Ташиев үй-бүлөлүк зомбулукка кабылгандарды УКМКга кайрылууга чакырды
Камчыбек Ташиев призвал обращаться в ГКНБ в случае семейного насилия
В ГКНБ опровергли заявление бизнесмена Имамидина Ташова о похищении
Популярные новости
Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной
Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистраторы. Депутаты против Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистраторы. Депутаты против
Глава кабмина: Пора отказываться жить от&nbsp;зарплаты до&nbsp;зарплаты Глава кабмина: Пора отказываться жить от зарплаты до зарплаты
Президент предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить Федерацию футбола Кыргызстана Президент предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить Федерацию футбола Кыргызстана
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, четверг
23:45
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана