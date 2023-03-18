Садыру Жапарову представили проект реконструкции Ботанического сада

Садыр Жапаров посетил Ботанический сад имени Энвера Гареева в Бишкеке, ознакомился с его текущим состоянием и планами по реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Главу государства проинформировали, что в случае реализации проекта реконструкции на территории сада будут отремонтированы двухэтажное административное здание, несколько хозяйственных построек, трансформаторная подстанция, теплицы, питомники, система ирригации и другие объекты. Вместе с тем транспортная схема на территории будет приведена в соответствие с нормативами пожарной безопасности, а пешеходные зоны будут улучшены по современным стандартам», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы президента . Садыр Жапаров посетил Ботанический сад имени Энвера Гареева

Также представлена информация о научной деятельности, осуществляемой работниками Ботанического сада.

Садыр Жапаров сказал, что Ботанический сад должен оставаться в составе Национальной академии наук, а его научной составляющей должно уделяться больше внимания.

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«На первоначальном этапе он поручил провести реконструкцию верхней части филиала Ботанического сада площадью 5 гектаров, который находится по улице Горького. Он заметил, что здесь должны быть созданы все необходимые условия для досуга граждан, это должно стать излюбленным местом отдыха для горожан и гостей столицы», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что здесь же сегодня прошел субботник с участием сотрудников администрации и управделами президента, мэрии Бишкека.

Справка

Ботанический сад имени Энвера Гареева был основан в 1938 году по постановлению Совета Народных Комиссаров Киргизской ССР № 336 от 13 марта 1938-го. В этом году ему исполнилось 85 лет.

Это первое научно-исследовательское учреждение в республике, начавшее изучение местной флоры, обогащение ее путем интродукции растений из различных государств мира. Ботанический сад является научно-исследовательским институтом в системе Национальной академии наук КР.