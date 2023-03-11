В Оше хотят запретить митинги торговцев. В налоговой прокомментировали письмо

В Государственной налоговой службе 24.kg прокомментировали письма, адресованные администраторам рынков, где управление ГНС просит перезаключить договоры с арендаторами. В документе требуют указать, что арендодатель имеет право расторгнуть договор, если торговцы будут выходить на митинги и распространять неподтвержденную информацию.

В ГНС подтвердили подлинность писем, но заявили, что центральный аппарат ведомства не давал никаких подобных указаний. Просьба перезаключить договоры исходила исключительно от местных налоговых органов.

Фото из социальных сетей. Письмо управления ГНС по городу Ошу

«Ведь решение об участии или неучастии в митингах является правом и личным делом каждого гражданина. Ранее ГНС давала указание всем территориальным налоговым органам только усилить соответствующую разъяснительную работу среди субъектов предпринимательства по вопросу применения ККМ, ЭТТН и ЭСФ. При этом был поставлен критерий о том, чтобы информационно-разъяснительная работа велась активно, предпринимателям ясно и доступно разъяснялись цели и задачи введения ККМ, ЭТТН и ЭСФ. А если местные предприниматели выходят на митинги, значит, это показатель недостаточной разъяснительной работы или вообще отсутствия таковой со стороны местных налоговых органов. Соответственно, в отношении руководителей налоговых органов будут приняты меры административного характера, вплоть до увольнения», — отметили в ГНС.

В Налоговой службе подчеркнули, что по вышеуказанному факту проводится служебное разбирательство. Кроме этого, уже дано указание отозвать письма, направленные в адрес рынков, мини-рынков и торговых центров.