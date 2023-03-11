В Оше хотят запретить митинги торговцев. В налоговой прокомментировали письмо

В Государственной налоговой службе 24.kg прокомментировали письма, адресованные администраторам рынков, где управление ГНС просит перезаключить договоры с арендаторами. В документе требуют указать, что арендодатель имеет право расторгнуть договор, если торговцы будут выходить на митинги и распространять неподтвержденную информацию.
В ГНС подтвердили подлинность писем, но заявили, что центральный аппарат ведомства не давал никаких подобных указаний. Просьба перезаключить договоры исходила исключительно от местных налоговых органов.
В Налоговой службе подчеркнули, что по вышеуказанному факту проводится служебное разбирательство. Кроме этого, уже дано указание отозвать письма, направленные в адрес рынков, мини-рынков и торговых центров.
В Бишкеке накануне на акцию протеста вышли торговцы рынков. В сквере имени Максима Горького собралось около 300 человек. Они выступили против обязательного введения контрольно-кассовых машин (ККМ), применения электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН), единого налога на торговую деятельность. Они требуют оставить патентную систему налогообложения для розничной торговли. Это не первая акция протеста. 2 марта в столице митинговали более 500 торговцев рынков и магазинов — предприниматели с рынков «Дордой-Дыйкан», «Дордой-Моторс», «Азиз базар», «Ош базар», Орто-Сайского и Аламединского.
Глава кабмина Акылбек Жапаров заявил, что митинги против ККМ организуют контрабандисты.