Глава кабмина заявил, что митинги против ККМ организуют контрабандисты

«Истинные бенефициарии организованных протестов и митингов — это крупные поставщики контрабандного товара, которым все эти ККМы и ЭТТНы буквально кость в горле», — написал председатель кабмина Акылбек Жапаров на своей странице в сети Facebook.

По его словам, реформы — это скучная и рутинная работа. Это «не лихой кавалерийский наскок, а тихий подкоп, от которых падают старые крепости устоявшихся стереотипов и образа жизни». А старое сопротивляется. Причем агрессивно и якобы аргументированно.

«Это жизнь, по-другому не бывает. Новое рождается в муках. И граница борьбы, ее накал часто лежит не в стенах парламента, не на площадях и гайд-парках, а в тиши кабинетов налоговых инспекторов. Да, непрекращающиеся дебаты, протесты, митинги вокруг ККМ и ЭТТН — это и есть сейчас точка бифуркации, в которой решается судьба страны. ККМ — это ведь по сути не про налоги, это даже не про экономику. Это про гражданскую ответственность, про государственность, про патриотизм говорить здесь не буду. Простой вопрос, ответ на который кажется очевидным, — имеем ли мы право на свое государство? Любой кыргыз ответит утвердительно, но, выйдя на митинг против ККМ или ЭТТН, он опровергнет самого себя, потому что основа государства как института общества это в первую очередь налоги, которые граждане вносят на его содержание», — отметил Акылбек Жапаров.

Глава кабмина еще раз заявил, что использование ККМ в первую очередь создает условия для справедливой уплаты налогов и прозрачного ведения бизнеса.

«У нас считается крутым проехать на красный цвет, залезть без очереди, припарковаться в неположенном месте, унести плохо лежащую общественную собственность, обмануть представителей власти. Все это в корне своем имеет одну природу — недоверие к госинститутам, отсутствие сопричастности к этому государству и чувства собственности. Все, что вне дома, не мое, меня не касается... Отношение к налогам, к контрабанде из этого ряда явлений. Да, к контрабанде. Да, конечно, намного проще было бы прогнуться перед так называемым «гласом народа». Прослыть радеющим за бизнес, закрыть глаза. Но мы должны ясно осознавать — обратная сторона такой политики — взятки, откаты, разводы. Это низкие зарплаты бюджетников и позорящие страну пенсии. Это плохие дороги и слабая армия. Так мы жили последние тридцать лет. И когда раздается набившая оскомину мелодия про то, что ничего не сделано за это время, пусть музыканты вспомнят свое отношение к чекам», — высказался председатель кабмина.

Напомним, 2 марта в Бишкеке в сквере имени Максима Горького митинговали более 500 торговцев рынков и магазинов. В частности, на акцию протеста вышли предприниматели с рынков «Дордой-Дыйкан», «Дордой-Моторс», «Азиз базар», «Ош базар», Орто-Сайского и Аламединского.