05:13
USD 89.41
EUR 96.47
RUB 0.97
Власть

Единого мнения нет. Зампред кабмина Адылбек Касымалиев о митинге торговцев

Представителям правительства и вышедшим сегодня на митинг в Бишкеке торговцам рынков и магазинов не удалось прийти к единому мнению по поводу введения контрольно-кассовых машин и применения электронной товарно-транспортной накладной. Об этом по итогам встречи с участниками акции 24.kg сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Читайте по теме
После митингов. Условия уплаты налогов на мини-рынках упростят

«Нам не удалось прийти к единому мнению, хотя мы предложили наиболее оптимальный вариант налогообложения. Сегодня-завтра подпишут указ о внесении поправок в налоговое законодательство. Мы предлагаем предпринимателям упрощенную систему с уплатой единого налога в 0,1 процента от оборота при годовом обороте до 100 миллионов сомов. До конца года продлеваем внедрение ККМ, обеспечим ими всех торговцев и предпринимателей мини-рынков», — сказал он.

Адылбек Касымалиев отметил, что вопрос внедрения электронных товарно-транспортных накладных для кабмина остается принципиально важным.

«Для нас важен виртуальный склад, средние и крупные поставщики. На сегодня они представляют отчет о продажах обезличено — без документальных подтверждений. Когда есть виртуальный склад, предприниматели на мини-рынках будут видеть, какой товар и по какой цене им отпустили поставщики. Будем и мы видеть, что скрывается, а что нет», — подчеркнул он.

Чиновник коснулся и вопроса штрафов. Представители торговли на акции пожаловались на непомерные санкции со стороны налоговой.

«В Жогорку Кенеше разрабатывается законопроект, по которому за первое нарушение предусмотрено предупреждение, а уже затем штрафные санкции.

Обычно не любят, когда мы приводим примеры из других стан. Но я приведу пример Грузии. В начале 2000-х годов у них ситуация была хуже — коррупция на коррупции. Провели налоговую реформу, уменьшили количество налогов, ввели ККМ.

Адылбек Касымалиев

И штрафные санкции в Грузии были жестче. За первое нарушение — штраф, за повторное — двойной штраф, в случае третьего — закрывали бизнес. Когда систему внедрили и люди привыкли, начали снижать штрафы», — заключил он.

В Бишкеке сегодня на акцию протеста вышли торговцы рынков. В сквере имени Максима Горького собралось около 300 человек. Они выступили против обязательного введения контрольно-кассовых машин (ККМ), применения электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН), единого налога на торговую деятельность. Они требуют оставить патентную систему налогообложения для розничной торговли. Это не первая акция протеста. 2 марта в столице митинговали более 500 торговцев рынков и магазинов — предприниматели с рынков «Дордой-Дыйкан», «Дордой-Моторс», «Азиз базар», «Ош базар», Орто-Сайского и Аламединского.

Глава кабмина Акылбек Жапаров заявил, что митинги против ККМ организуют контрабандисты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260481/
просмотров: 4024
Версия для печати
Материалы по теме
Нам можно было, вам нельзя. Президент признался, что раньше устраивал митинги
Садыр Жапаров прокомментировал слухи о возможных митингах в стране
Сотрудники завода «Кум-Шагыл» вышли на митинг. Требуют вернуть рабочие места
В Кыргызстане бизнес использует 73,8 тысячи ККМ
Запрет на митинги в центре Бишкека вновь продлили
Пытаются мешать введению ККМ. Глава налоговой обвинил недобросовестный бизнес
Воспитательная работа. Бюджетников Кыргызстана заставляют массово собирать чеки
Администрация президента обязала всех чиновников собирать ККМ-чеки
В Кыргызстане работают 71 тысяча 296 контрольно-кассовых машин
Президент призвал считать налоги вкладом в развитие страны, а не принуждением
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;25-29 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 марта
Теракт в&nbsp;Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в&nbsp;России&nbsp;&mdash; депутат Теракт в Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в России — депутат
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан согласовали еще 28,37 километра госграницы Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 28,37 километра госграницы
Камчыбек Ташиев и&nbsp;Саймумин Ятимов обсудили кыргызско-таджикскую госграницу Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов обсудили кыргызско-таджикскую госграницу
Бизнес
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
Acıbadem: лечение неврологических расстройств у&nbsp;детей Acıbadem: лечение неврологических расстройств у детей
Годовое общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
2 апреля, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 апреля, понедельник
23:45
Компания Google решила закрыть один из популярных сервисов
23:26
В МВД Кыргызстана кадровая ротация
23:18
В Москве задержан подозреваемый в изготовлении поддельных кыргызских паспортов
22:51
В Гуанчжоу открылся офис представительства ТПП КР
22:26
Массовое мошенничество граждан Кыргызстана произошло в Москве