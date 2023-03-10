Единого мнения нет. Зампред кабмина Адылбек Касымалиев о митинге торговцев

Представителям правительства и вышедшим сегодня на митинг в Бишкеке торговцам рынков и магазинов не удалось прийти к единому мнению по поводу введения контрольно-кассовых машин и применения электронной товарно-транспортной накладной. Об этом по итогам встречи с участниками акции 24.kg сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев.

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«Нам не удалось прийти к единому мнению, хотя мы предложили наиболее оптимальный вариант налогообложения. Сегодня-завтра подпишут указ о внесении поправок в налоговое законодательство. Мы предлагаем предпринимателям упрощенную систему с уплатой единого налога в 0,1 процента от оборота при годовом обороте до 100 миллионов сомов. До конца года продлеваем внедрение ККМ, обеспечим ими всех торговцев и предпринимателей мини-рынков», — сказал он.

Адылбек Касымалиев отметил, что вопрос внедрения электронных товарно-транспортных накладных для кабмина остается принципиально важным.

«Для нас важен виртуальный склад, средние и крупные поставщики. На сегодня они представляют отчет о продажах обезличено — без документальных подтверждений. Когда есть виртуальный склад, предприниматели на мини-рынках будут видеть, какой товар и по какой цене им отпустили поставщики. Будем и мы видеть, что скрывается, а что нет», — подчеркнул он.

Чиновник коснулся и вопроса штрафов. Представители торговли на акции пожаловались на непомерные санкции со стороны налоговой.

«В Жогорку Кенеше разрабатывается законопроект, по которому за первое нарушение предусмотрено предупреждение, а уже затем штрафные санкции.

Обычно не любят, когда мы приводим примеры из других стан. Но я приведу пример Грузии. В начале 2000-х годов у них ситуация была хуже — коррупция на коррупции. Провели налоговую реформу, уменьшили количество налогов, ввели ККМ. Адылбек Касымалиев

И штрафные санкции в Грузии были жестче. За первое нарушение — штраф, за повторное — двойной штраф, в случае третьего — закрывали бизнес. Когда систему внедрили и люди привыкли, начали снижать штрафы», — заключил он.

В Бишкеке сегодня на акцию протеста вышли торговцы рынков. В сквере имени Максима Горького собралось около 300 человек. Они выступили против обязательного введения контрольно-кассовых машин (ККМ), применения электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН), единого налога на торговую деятельность. Они требуют оставить патентную систему налогообложения для розничной торговли. Это не первая акция протеста. 2 марта в столице митинговали более 500 торговцев рынков и магазинов — предприниматели с рынков «Дордой-Дыйкан», «Дордой-Моторс», «Азиз базар», «Ош базар», Орто-Сайского и Аламединского.

Глава кабмина Акылбек Жапаров заявил, что митинги против ККМ организуют контрабандисты.