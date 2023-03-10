Акылбек Жапаров встретился с Шавкатом Мирзиеевым. Обсудили совместные проекты

Состоялась встреча председателя кабинета министров Кыргызстана Акылбека Жапарова и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной и промышленной сферах, логистики, а также активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

Отмечено наличие большого потенциала для дальнейшего расширения взаимодействия в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной отрасли. Подчеркнута важность скорейшей реализации проектов кооперации в автомобилестроении, по созданию совместных хлопково-текстильных кластеров и выпуску электроприборов.

Акылбек Жапаров заметил, что Кыргызстан придает особое значение расширению всеобъемлющего взаимодействия с братской республикой на основе принципов добрососедства и взаимного уважения.

«Свидетельством этому является подписанная в ходе вашего недавнего визита в КР Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Убежден, что нынешний юбилейный год будет ознаменован новыми достижениями во всех сферах кыргызско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, а также успешной реализацией всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне», — добавил он.