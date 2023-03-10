Айгуль Жапарова вошла в топ влиятельных женщин на постсоветском пространстве

Рейтинг 50 самых влиятельных женщин в политике на постсоветском пространстве опубликовал Telegram-канал «Преемник».

Список возглавила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. На втором месте жена лидера Азербайджана Мехрибан Алиева, на третьем — президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.

Включена в список и жена главы Кыргызстана Айгуль Жапарова. Она на 18-м месте.

Замыкают рейтинг министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало, жена президента Абхазии Аэлита Ахиба и депутат Высшего собрания Таджикистана Хайриниссо Юсуфи.

Отмечается, что критериями для составления рейтинга были степень системного влияния на политические процессы на постсоветском пространстве, элитная поддержка и/или близость к главе государства, формальный статус или должность, а также степень влияния на другие политические персоны и публичность.