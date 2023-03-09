В ГУВД Чуйской области и службе охраны МВД сменилось руководство

В системе МВД произошли кадровые изменения — назначены новые руководители региональных подразделений органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приказом министра внутренних дел:

полковник милиции Сапарбек Асаналиев освобожден от должности начальника ГУВД Чуйской области, этим же приказом назначен на должность начальника УВД Нарынской области;

полковник милиции Дамирбек Исаков освобожден от должности начальника службы охраны МВД и назначен начальником ГУВД Чуйской области;

полковник милиции Каныбек Абдырахманов освобожден от должности заместителя начальника по оперативной работе ГУВД Чуйской области и назначен начальником службы охраны МВД;

полковник милиции Талантбек Аттокуров освобожден от должности начальника уголовного розыска ГУВД Чуйской области и назначен на должность начальника ОВД Жайылского района Чуйской области;

полковник милиции Искен Базаркулов освобожден от занимаемой должности начальника ОВД Жайылского района Чуйской области и временно исполняет обязанности заместителя начальника по оперативной работе ГУВД Чуйской области;

полковник милиции Руслан Кадыров, находящийся в распоряжении МВД, назначен на должность начальника уголовного розыска ГУВД Чуйской области.

Напомним, ранее, выступая на коллегии МВД, глава ведомства Улан Ниязбеков озвучил намерения продолжить ротацию руководства в органах внутренних дел.